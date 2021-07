Judo, Olimpiadi Tokyo: buona la prima per Odette Giuffrida e Manuel Lombardo! Zona medaglie nel mirino (Di domenica 25 luglio 2021) Arrivano ottime notizie per i colori azzurri dal Nippon Budokan in occasione della seconda giornata di gara per il Judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Manuel Lombardo e Odette Giuffrida, punte di diamante della spedizione azzurra, non hanno tradito le attese al debutto e si sono qualificati a braccetto per i quarti di finale delle rispettive categorie. Il n.1 al mondo dei 66 kg, dopo un avvio di incontro abbastanza equilibrato, è cresciuto progressivamente col passare dei minuti mettendo sotto pressione il kazako Yerlan Serikzhanov (sanzionato con uno shido per passività dopo 2’26”) e poi mettendo a ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Arrivano ottime notizie per i colori azzurri dal Nippon Budokan in occasione della seconda giornata di gara per ilai Giochi Olimpici di2021.Lombardo e, punte di diamante della spedizione azzurra, non hanno tradito le attese al debutto e si sono qualificati a braccetto per i quarti di finale delle rispettive categorie. Il n.1 al mondo dei 66 kg, dopo un avvio di incontro abbastanza equilibrato, è cresciuto progressivamente col passare dei minuti mettendo sotto pressione il kazako Yerlan Serikzhanov (sanzionato con uno shido per passività dopo 2’26”) e poi mettendo a ...

