Judo, Odette Giuffrida in semifinale! Ora la sfida della vita contro Abe (Di domenica 25 luglio 2021) Odette Giuffrida si conferma una certezza dello sport italiano, rispetta il pronostico della vigilia e raggiunge le semifinali ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nella categoria fino a 52 kg di Judo. La 26enne romana, già argento a Rio 2016, ha vinto la Pool D imponendosi prima sulla rumena Andreea Chitu e poi sulla belga Charline Van Snick, portandosi così ad un passo dalla zona podio. Terzo scontro diretto a livello internazionale tra Giuffrida e Van Snick (1-1 nei precedenti) che si apre con una fase di studio abbastanza prolungata. La belga, n.7 del ranking mondiale e sesta testa di ...

