Johnny Depp: esce il nuovo spot di Sauvage e i fan elogiano Dior (VIDEO) (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo l'uscita del nuovo spot con Johnny Depp, l'intero web sta elogiando Dior per aver deciso di continuare a sostenere l'amato attore statunitense. Il VIDEO di un nuovo spot di Sauvage con Johnny Depp è stato caricato due giorni fa sul canale youtube di Dior e i fan hanno tempestato Twitter di post al fine di elogiare il brand per aver deciso di rimanere dalla parte dell'attore statunitense che, in seguito alle accuse di violenza mosse da Amber Heard, si è ritrovato in una situazione ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo l'uscita delcon, l'intero web sta elogiandoper aver deciso di continuare a sostenere l'amato attore statunitense. Ildi undiconè stato caricato due giorni fa sul canale youtube die i fan hanno tempestato Twitter di post al fine di elogiare il brand per aver deciso di rimanere dalla parte dell'attore statunitense che, in seguito alle accuse di violenza mosse da Amber Heard, si è ritrovato in una situazione ...

Advertising

felineluvr : RT @MyGrindelwald: Johnny Depp: esce il nuovo spot di Sauvage e i fan elogiano Dior (VIDEO) #ThankYouDior #JohnnyDeppIsInnocent https://t.… - MyGrindelwald : Johnny Depp: esce il nuovo spot di Sauvage e i fan elogiano Dior (VIDEO) #ThankYouDior #JohnnyDeppIsInnocent - AdjaniJimmy : RT @MyGrindelwald: Johnny Depp in un nuovo video per Dior: i fan ringraziano l'azienda su Twitter #ThankYouDior #JohnnyDeppIsASurvivor #joh… - eendofthedream : RT @graziollo: giovane johnny depp dammi il tuo genere cazzo ! - Bassi10Bassi : RT @JamesLucasIT: Johnny Depp canta Isolation di John Lennon: 'Abbiamo deciso che questo è il momento più opportuno per farvela ascoltare'.… -