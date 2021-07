Jennifer Lopez e Ben Affleck | un bacio appassionato a Saint-Tropez per il compleanno di lei FOTO

(Di domenica 25 luglio 2021)e Bensono stati paparazzati amentre festeggiavano il cinquantaduesimodella cantante.e Bensembrano al settimo cielo in unarecente: i due sono stati paparazzati, nel bel mezzo di un, durante la loro fuga romantica amentre stavano festeggiando il 52°della cantante di origini spagnole e native portoricane. La cantante e ...

Cantante, ballerina, attrice, produttrice discografica e cinematografica, imprenditrice e showgirl, è una delle personalità più influenti al mondo. Autrice di 10 album che hanno totalizzato 80 milioni di copie di dischi vendute e più volte in vetta alla classifica Billboard 200, con ... Il secondo amore tra i due attori fa sognare. Perché abbiamo già nostalgia dei primi anni del Duemila. Sui social la foto che li ritrae insieme (e ufficializza la relazione) ...