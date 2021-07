Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno di fiamma è ufficiale, ecco il (primo) bacio social (Di domenica 25 luglio 2021) Jennifer Lopez e Ben Affleck escono allo scoperto. Finalmente il ritorno di fiamma tra i due sex symbol è ufficiale. Jlo pubblica su Instagram il bacio social che toglie tutti i dubbi e i follower sono in fermento. Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck adesso è ufficiale a tutti gli effetti. Dopo lo scatto rubato che li ha immortalati, poco più di un mese fa, mentre si baciavano in un ristorante con la famiglia di lei e lo scatto insieme ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 25 luglio 2021)e Benescono allo scoperto. Finalmente ilditra i due sex symbol è. Jlo pubblica su Instagram ilche toglie tutti i dubbi e i follower sono in fermento. Ilditrae Benadesso èa tutti gli effetti. Dopo lo scatto rubato che li ha immortalati, poco più di un mese fa, mentre si baciavano in un ristorante con la famiglia di lei e lo scatto insieme ...

VanityFairIt : La foto del bacio è il coronamento ufficiale ?? ?? @JLo - Deddinx : Livello di stanchezza: invece di pensare a quanto Jennifer Lopez sia ancora fregna ho pensato a quanto mi sarei vol… - FederycoCasadey : @larvotto Da una parte un’icona gay, bomba sexy, amata da tutti per i suoi grandi successi. Dall’altra Jennifer Lopez. - Gianbilico : Jennifer Lopez e Sabrina Salerno scusate, potete smetterla di selfizzarvi di continuo? Sono giorni che non guardo… - l0veisadagger : RT @angialla: Io questa cosa che Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono ritrovati dopo anni con vite distanti e distinte NON LA POSSO SUPERAR… -