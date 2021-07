Jennifer Lopez e Ben Affleck, il ritorno di fiamma è (finalmente) ufficiale: il gesto della cantante (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo mesi di rumor e paparazzate, Jennifer Lopez ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Ben Affleck. Per farlo, la star ha scelto proprio il giorno del proprio 52esimo compleanno. Diversi i suoi scatti postati su Twitter, tra cui quello di un bacio con l’attore. E poi, una didascalia semplice ma eloquente. “52… what it do”, con un cuoricino accanto. 5 2 … what it do …? pic.twitter.com/nQrM37ZLKF — jlo (@JLo) July 24, 2021 Come si legge su Il Fatto Quotidiano, “i Bennifer sono tornati e non hanno nessuna intenzione di andarsene. Fatte le dovute presentazioni in famiglia, con i rispettivi figli, e ... Leggi su isaechia (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo mesi di rumor e paparazzate,ha ufficializzato ildicon Ben. Per farlo, la star ha scelto proprio il giorno del proprio 52esimo compleanno. Diversi i suoi scatti postati su Twitter, tra cui quello di un bacio con l’attore. E poi, una didascalia semplice ma eloquente. “52… what it do”, con un cuoricino accanto. 5 2 … what it do …? pic.twitter.com/nQrM37ZLKF — jlo (@JLo) July 24, 2021 Come si legge su Il Fatto Quotidiano, “i Bennifer sono tornati e non hanno nessuna intenzione di andarsene. Fatte le dovute presentazioni in famiglia, con i rispettivi figli, e ...

