Italiano Rally - Roma Capitale: Basso vince ed è leader del tricolore (Di domenica 25 luglio 2021) Giandomenico Basso ha vinto il Rally di Roma Capitale. Il pilota veneto, al volante della Skoda Fabia R5 e navigato da Lorenzo Granai, è riuscito a lasciarsi alle spalle Andrea Crugnola e la sua Hyundai i20 R5, al termine di una lunga e serrata battaglia. Immancabile spettacolo. Il Rally di Roma Capitale ci ha riservato, come di consueto, uno show imperdibile. La gara capitolina ha infatti esaltato le qualità dei piloti più esperti che, al termine dell'evento, hanno fatto la differenza rispetto a tutti gli altri. Giandomenico Basso ha trovato in Andrea ... Leggi su quattroruote (Di domenica 25 luglio 2021) Giandomenicoha vinto ildi. Il pilota veneto, al volante della Skoda Fabia R5 e navigato da Lorenzo Granai, è riuscito a lasciarsi alle spalle Andrea Crugnola e la sua Hyundai i20 R5, al termine di una lunga e serrata battaglia. Immancabile spettacolo. Ildici ha riservato, come di consueto, uno show imperdibile. La gara capitolina ha infatti esaltato le qualità dei piloti più esperti che, al termine dell'evento, hanno fatto la differenza rispetto a tutti gli altri. Giandomenicoha trovato in Andrea ...

Advertising

CatelliRossella : Rally:a Roma trionfa Basso ed è primo in campionato italiano - Sport - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Rally:a Roma trionfa Basso ed è primo in campionato italiano: (ANSA) - ROMA, 26 LUG - Sono Giandom… - EstebBeltramino : Toyota GR Yaris Rally Cup, al via il monomarca italiano all'insegna dell'emozione integrale #motori #automobilismo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Auto: Rally di Roma Capitale, trionfa Basso ed è il primo nel campionato italiano - susydigennaro : RT @napolimagazine: Auto: Rally di Roma Capitale, trionfa Basso ed è il primo nel campionato italiano -