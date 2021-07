Italia-USA oggi in tv: orario e diretta streaming basket 3×3, Tokyo 2020 (Di lunedì 26 luglio 2021) Italia e USA scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di basket 3×3 all’Olimpiade di Tokyo 2020. Le azzurre hanno concluso le prime due giornate con una vittoria e una sconfitta: hanno ancora il destino nelle loro mani in ottica, perlomeno, di raggiungere i quarti di finale. D’Alie, dopo aver affrontato il Giappone, si apprestano ad affrontare l’avversario più duro: gli Stati Uniti in testa al round robin. Lunedì 26 luglio alle ore 10:55 inizierà la sfida seguibile in diretta televisiva su Rai 2 (dipende da quali eventi in contemporanea) e su uno dei due ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021)e USA scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di3×3 all’Olimpiade di. Le azzurre hanno concluso le prime due giornate con una vittoria e una sconfitta: hanno ancora il destino nelle loro mani in ottica, perlomeno, di raggiungere i quarti di finale. D’Alie, dopo aver affrontato il Giappone, si apprestano ad affrontare l’avversario più duro: gli Stati Uniti in testa al round robin. Lunedì 26 luglio alle ore 10:55 inizierà la sfida seguibile intelevisiva su Rai 2 (dipende da quali eventi in contemporanea) e su uno dei due ...

