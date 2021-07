Italia-Giappone oggi in tv: orario e diretta streaming basket 3×3, Tokyo 2020 (Di lunedì 26 luglio 2021) Italia e Giappone scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di basket 3×3 all’Olimpiade di Tokyo 2020. Le azzurre hanno concluso le prime due giornate con una vittoria e una sconfitta: hanno ancora il destino nelle loro mani in ottica, perlomeno, di raggiungere i quarti di finale. D’Alie e compagne si apprestano tuttavia ad affrontare la giornata più dura del round robin: le nipponiche sono forti di tre vittorie e una sconfitta, mentre gli Stati Uniti sono ancora imbattuti. Lunedì 26 luglio alle ore 7:25 inizierà la sfida seguibile in ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021)scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di3×3 all’Olimpiade di. Le azzurre hanno concluso le prime due giornate con una vittoria e una sconfitta: hanno ancora il destino nelle loro mani in ottica, perlomeno, di raggiungere i quarti di finale. D’Alie e compagne si apprestano tuttavia ad affrontare la giornata più dura del round robin: le nipponiche sono forti di tre vittorie e una sconfitta, mentre gli Stati Uniti sono ancora imbattuti. Lunedì 26 luglio alle ore 7:25 inizierà la sfida seguibile in ...

