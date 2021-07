Italia, Francia, Grecia e Australia: dilaga la protesta contro l’obbligo del Green Pass (Di domenica 25 luglio 2021) Un fine settimana rovente e non solo per il caldo torrido. In tutta Italia migliaia di persone hanno manifestato per per dire no al Green Pass anti Covid. Come è noto la certificazione verde sarà obbligatoria dal 6 agosto per alcune situazioni, come eventi, sport, ristoranti al chiuso, palestre, cinema e teatri. Mobilitazione in molte città In 3mila si sono radunati a Roma, ieri 24 luglio, dove si sono verificati tafferugli con la polizia. In Piazza del Popolo le forze dell’ordine sono intervenute anche con i mezzi blindati per disperdere i manifestanti che volevano partire in corteo verso Via del Corso. Alle proteste hanno preso parte ... Leggi su velvetmag (Di domenica 25 luglio 2021) Un fine settimana rovente e non solo per il caldo torrido. In tuttamigliaia di persone hanno manifestato per per dire no alanti Covid. Come è noto la certificazione verde sarà obbligatoria dal 6 agosto per alcune situazioni, come eventi, sport, ristoranti al chiuso, palestre, cinema e teatri. Mobilitazione in molte città In 3mila si sono radunati a Roma, ieri 24 luglio, dove si sono verificati tafferugli con la polizia. In Piazza del Popolo le forze dell’ordine sono intervenute anche con i mezzi blindati per disperdere i manifestanti che volevano partire in corteo verso Via del Corso. Alle proteste hanno preso parte ...

Advertising

Coninews : Inizia con una vittoria e una sconfitta il cammino della nazionale femminile di basket 3x3 a #Tokyo2020! L’Italia b… - Agenzia_Italia : In Francia migliaia in piazza contro il Green Pass per entrare nei ristoranti - Agenzia_Italia : In Francia 136 manifestazioni contro l'obbligo del Green pass - osva_o : RT @fratotolo2: #Torino, manifestazione contro il #greenpass. Dall’Australia all’Italia, passando per la Francia e l’Inghilterra, i cittadi… - Francia_Italy : @christian_fsi Italia sì, Draghistan no -