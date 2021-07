Italia-Canada softball Olimpiadi: orario, tv, programma, streaming 26 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Il round robin del torneo olimpico di softball sta per giungere alla fine e domani l’Italia concluderà il girone affrontando il forte Canada, ancora con residue speranze di qualificarsi per la finalina per il bronzo, grazie al successo ottenuto nella quarta giornata contro il Messico. La partita avrà luogo domattina (lunedì 26 luglio), a partire dalle ore 7.30 Italiane, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Eurosport Player per chi era già abbonato, mentre la piattaforma di riferimento sarà Discovery+ per i non abbonati. Ancora da verificare se la Rai (su Rai 2 ) e i due canali di Eurosport ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Il round robin del torneo olimpico dista per giungere alla fine e domani l’concluderà il girone affrontando il forte, ancora con residue speranze di qualificarsi per la finalina per il bronzo, grazie al successo ottenuto nella quarta giornata contro il Messico. La partita avrà luogo domattina (lunedì 26), a partire dalle ore 7.30ne, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Eurosport Player per chi era già abbonato, mentre la piattaforma di riferimento sarà Discovery+ per i non abbonati. Ancora da verificare se la Rai (su Rai 2 ) e i due canali di Eurosport ...

