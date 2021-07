Italia basket, vittoria in rimonta: gli azzurri battono la Germania (Di domenica 25 luglio 2021) A 17 anni dalla finale di Atene 2004, il ritorno del basket Italiano a un'Olimpiade è segnato da un'importantissima vittoria per contro la Germania per... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 luglio 2021) A 17 anni dalla finale di Atene 2004, il ritorno delno a un'Olimpiade è segnato da un'importantissimaper contro laper...

