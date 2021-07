Italia a valanga | quinta medaglia ai Giochi Mirko Zanni | è l' impresa meno attesa | sollevamento pesi | altro bronzo

(Di domenica 25 luglio 2021) L'non si ferma più e centra alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la terzadidella giornata,complessiva contando l'oro e l'argento del debutto. Merito di, straordinario terzo nelnella categoria 67 chili. Davanti all'azzurro soltanto il cinese Chen e il colombiamo Mosquera Lozano. Unasicuramentedi quelle agguantate poche ore prima da Elisa Longo Borghini nella prova in linea del ciclismo femminile (era già stata ...

L'Italia approda invece in finale con il miglior tempo nella staffetta 4x100 sl maschile ai Giochi. Settebello a valanga contro il Sudafrica. Terzo bronzo della giornata, e quinta medaglia in assoluto per l'Italia, a Tokyo 2020. Mirko Zanni ha chiuso al terzo posto la gara dei 67 kg di sollevamento pesi, alzando 322 chili complessivi, nuovo record. Elisa Longo Borghini è un'atleta straordinaria; solo pochissime atlete al mondo hanno saputo vincere due medaglie olimpiche. Siamo felicissimi della medaglia conquistata oggi da Elisa Longo Borghini.