Italbasket, la gioia dopo la vittoria. Sacchetti: 'Che carattere' (Di domenica 25 luglio 2021) SAITAMA (Giappone) - Morale alle stelle nello spogliatoio dell' Italia di basket dopo l'esordio vincente nel girone Olimpico contro la Germania . Meo Sacchetti , coach degli azzurri, analizza il match ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021) SAITAMA (Giappone) - Morale alle stelle nello spogliatoio dell' Italia di basketl'esordio vincente nel girone Olimpico contro la Germania . Meo, coach degli azzurri, analizza il match ...

Advertising

SteveBucket7 : Occhi ludici per la gioia e l’emozione ???? @Italbasket - ValentinaDiPoi : RT @Italbasket: ? Tutto vero! TUTTO VERO. Li abbiamo dominati, segnando 102 punti. A casa loro. Non è più un sogno, è REALTA'. Grazie Azz… - F1N1no : @guidotolomei @Italbasket Non lo hai buttato sul lampadario per la gioia? ?? - alexcobra11 : Bravissimi....che sofferenza ma che gioia - supportersmagaz : Capitano @NikMelli é immenso, tutta @Italbasket é immensa! Non é più '17 anni fa', il tempo della gioia é adesso. F… -