Italbasket | il ritorno ai Giochi è da applausi | Germania battuta in rimonta 92 - 82 Mercoledì c' è l' Australia

(Di domenica 25 luglio 2021) Una fatica immensa, ma alla fine l 'esordio dell'nelle Olimpiadi di Tokyo , contro la, è stato bagnato dalla vittoria . 82 - 92 per gli azzurri recita il tabellone della Saitama ...

Però l'è rimasta aggrappata con le unghie, sapendo il male che avrebbe fatto una sconfitta, ha ricucito e sorpassato con Fontecchio, 62 - 63, per chiudere però ancora inseguendo al 30' (72 ...Ore 8:25 GRANDE ITALIA DEL BASKET, GERMANIA KO 92 - 82 Ilalle Olimpiadi dell'Italia del ... Ore 8:00 BASKET, ITALIA SOTTO DI 4 A FINE TERZO QUARTO L'nel terzo quarto resiste alla ...Il video dei momenti salienti di Germania-Italia, sfida valevole per l'esordio degli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e terminata 82-92.Una fatica immensa, ma alla fine l'esordio dell'Italbasket nelle Olimpiadi di Tokyo, contro la Germania, è stato bagnato dalla vittoria. 82-92 per gli azzurri recita il tabellone ...