Isola dei Famosi, polemica per il gesto di Ignazio Moser: ”Assassino” (Di domenica 25 luglio 2021) Miryea Stabile fa una confessione su Ignazio Moser Sono trascorse alcune settimane dalla conclusione de L’Isola dei Famosi 15 che è stata vinta dallo Youtuber Awed. Una vittoria sofferta fatta di sacrifici fisici e psicologici trascorsi in Honduras e soprattutto con poco cibo. Tra i naufraghi che più hanno colpito i telespettatori di Canale 5, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 25 luglio 2021) Miryea Stabile fa una confessione suSono trascorse alcune settimane dalla conclusione de L’dei15 che è stata vinta dallo Youtuber Awed. Una vittoria sofferta fatta di sacrifici fisici e psicologici trascorsi in Honduras e soprattutto con poco cibo. Tra i naufraghi che più hanno colpito i telespettatori di Canale 5, L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Naty_95305574 : #Sardegna la mia isola che brucia per dei bastardi,ogni anno la stessa situazione..Solo lacrime a vedere tutto ciò - Ecatetriformis : RT @AlessandroPipi4: I fascisti sono in piazza e @concitadeg infila in ogni frase banale uscita dalla sua boccuccia “uno vale uno” “scie ch… - infoitinterno : Covid, impennata dei contagi nell'Isola: 324 nuovi casi e un morto in un giorno - - onlyforyoureye2 : Lo vedremo davvero all'isola dei famosi o a uomini e donne ù - MaxStainers : @g1usy22 potevi evitare di scrivere nel tuo profilo che ami il Trash...la dice lunga sulla qualità del tuo pensiero… -