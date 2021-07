Inter, nei prossimi giorni incontro con Fali Ramadani: proporrà di nuovo Jovic (Di domenica 25 luglio 2021) Affari tra Inter e Fali Ramadani Prima di cercare un rinforzo in attacco l’Inter dovrà prima cedere, così come accade per ogni altro reparto. Nel reparto offensivo l’indiziato a partire è sicuramente Andrea Pinamonti per dare a Simone Inzaghi un’alternativa di peso ai titolarissimi Lukaku e Lautaro Martinez. Tra i nomi sull’agenda dei dirigenti nerazzurri ci potrebbe essere anche quello di Luka Jovic del Real Madrid e il club nerazzurro ne parlerà nei prossimi giorni con il suo agente Fali Ramadani che arriverà in Italia. “In ... Leggi su intermagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Affari traPrima di cercare un rinforzo in attacco l’dovrà prima cedere, così come accade per ogni altro reparto. Nel reparto offensivo l’indiziato a partire è sicuramente Andrea Pinamonti per dare a Simone Inzaghi un’alternativa di peso ai titolarissimi Lukaku e Lautaro Martinez. Tra i nomi sull’agenda dei dirigenti nerazzurri ci potrebbe essere anche quello di Lukadel Real Madrid e il club nerazzurro ne parlerà neicon il suo agenteche arriverà in Italia. “In ...

Advertising

angelomangiante : L'Inter sarebbe dovuta partire domani per la tournée americana in Florida. Non partirà più, come l'Arsenal, per tu… - FBiasin : #Inter-#Cagliari - Per #Nainggolan al momento non c’è alcuna trattativa. - #Nandez: ok di massima del giocatore ma… - giovanardiandre : @micheleboldrin @EdoardoPeruzzi1 Si può anche rispondere ad alcune delle farneticazioni (anche per dimostrare che t… - Rodolfo34113504 : @theboss_1908 @fcin1908it 2 anni fa con Spalletti era uno dei pochi giocatori che in campo dava il tutto per tutto… - GFI65 : @SDino59 Il mondo parallelo è quello dove qualcuno può pensare che uno pieno di soldi, di fronte a due cretini che… -