Inter, Lukaku è tornato a Milano: inizia la nuova stagione (Di domenica 25 luglio 2021) Romelu Lukaku è tornato a Milano. A testimoniarlo è proprio lui con una storia sul suo profilo Instagram. Domani sarà a disposizione Romelu Lukaku è a Milano. L’attaccante belga, dopo le vacanze estive in seguito a Euro 2020, è tornato a Milano. Big Rom sarà a disposizione di Simone Inzaghi domani, quando inizierà la sua terza stagione in nerazzurro, con un obiettivo ben preciso: confermarsi come campione d’Italia. LA FOTO DEL SUO RITORNO A Milano SU InterNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Romelu. A testimoniarlo è proprio lui con una storia sul suo profilo Instagram. Domani sarà a disposizione Romeluè a. L’attaccante belga, dopo le vacanze estive in seguito a Euro 2020, è. Big Rom sarà a disposizione di Simone Inzaghi domani, quando inizierà la sua terzain nerazzurro, con un obiettivo ben preciso: confermarsi come campione d’Italia. LA FOTO DEL SUO RITORNO ASUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : Nell’estate della crisi c’è chi si è imboscato, chi ha detto “vedremo”, chi banalmente ha scelto di tacere. Anche… - SkySport : Inter, Lukaku e Sanchez attesi in Italia: gol in arrivo per Simone Inzaghi. Le news #SkySport #Inter #Lukaku… - Glongari : @Emme__10 Il Chelsea vuole fortemente Lukaku, ma al momento non ci sono possibilità che l’Inter lo ceda - salvoguida23 : RT @rbellandi69: @SkySport ULTIMORA INTER: ROMELU LUKAKU MIGLIOR GIOCATORE DELLA SERIE A E CAMPIONE D'ITALIA È ATTERRATO A MILANO E DOMANI… - RobertoBalest11 : RT @internewsit: Romelu #Lukaku è tornato a Milano Da domani il belga lavorerà con l'#Inter per preparare la prossima stagione - https://… -