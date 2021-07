Inter forza otto contro la Pergolettese, ad Appiano amichevole sotto al diluvio (Di domenica 25 luglio 2021) L’Inter batte 8-0 la Pergolettese in amichevole ad Appiano Gentile e prosegue nella sua marcia di avvicinamento all’inizio del nuovo campionato. I campioni d’Italia su un campo ai limiti della praticabilità per via della tanta pioggia che si è abbattuta sulla Lombardia, hanno rifilato otto reti alla compagine che gioca nel campionato di Serie C, incapace di opporre la giusta resistenza nonostante un gran dislivello tra le due rose. Autori dei gol di oggi Satriano, Pinamonti e Darmian, tutti con una doppietta, una rete anche per Gagliardini e nel finale per il giovane Nunziatini. GLI HIGHLIGHTS DEL ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) L’batte 8-0 lainadGentile e prosegue nella sua marcia di avvicinamento all’inizio del nuovo campionato. I campioni d’Italia su un campo ai limiti della praticabilità per via della tanta pioggia che si è abbattuta sulla Lombardia, hanno rifilatoreti alla compagine che gioca nel campionato di Serie C, incapace di opporre la giusta resistenza nonostante un gran dislivello tra le due rose. Autori dei gol di oggi Satriano, Pinamonti e Darmian, tutti con una doppietta, una rete anche per Gagliardini e nel finale per il giovane Nunziatini. GLI HIGHLIGHTS DEL ...

Sassuolo, occhi su Manaj e Matheus Enrique Commenta per primo Il Sassuolo mette nel mirino due talenti dall'estero. Il primo, secondo il Corriere dello Sport, è Rey Manaj, attaccante albanese ex Inter ora in forza al Barcellona B . Nella prima amichevole stagionale dei blaugrana si è preso la scena segnando una tripletta. L'altro profilo, invece, è quello di Matheus Enrique del Gremio .

Europei, nuovo record per l'Italia: gli Azzurri conquistano anche Amazon Posizione in genere occupata dalle maglie di squadre nazionali, come l'Inter, il Milan o la Juve. ... quando la bandiera nazionale era diventata un simbolo di forza e resilienza da appendere sui ...

Inter forza otto contro la Pergolettese, ad Appiano amichevole sotto al diluvio Sportface.it Calciomercato Inter, svolta in attacco: vuole i nerazzurri Niente Premier League, per Romelu Lukaku c'è solo l'Inter. Il bomber belga si sente apprezzato in nerazzurro e non vuole cambiare aria ...

Calciomercato Inter: spunta anche Celik per il dopo Hakimi Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano a Mehmet Çelik per sostituire Achraf Hakimi. Il turco è valutato 10 milioni di euro dal Lille, club proprietario del ...

