Inter, 8-0 in amichevole: domani Lukaku si aggiunge al gruppo, pressing del Chelsea su di lui!

Inter vince 8-0 in amichevole contro la Pergolettese, domani è atteso Lukaku per il primo allenamento ai comandi di Simone Inzaghi, sul belga forte pressing del Chelsea.

Inter, Lukaku raggiunge i compagni da domani si allenerà col gruppo

Sono finite le vacanze di Romelu Lukaku, l'attaccante belga è appena sbarcato a Milano. A testimoniare il tutto una storia Instagram dello stesso attaccante con scritto:"Hey Milano". domani Lukaku è atteso dal suo

