Infortunio Callejon: le condizioni dell’esterno della Fiorentina (Di domenica 25 luglio 2021) , uscito malconcio dall’amichevole con la Polisportiva C4 Foligno Pessime notizie per la Fiorentina, in apprensione dopo l’Infortunio alla caviglia destra patito da José Callejon durante l’amichevole odierna contro la Polisportiva C4 Foligno. L’esterno spagnolo ha sbattuto contro il palo in occasione del gol dell’1-0 ed è uscito dal terreno di gioco zoppicando. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) , uscito malconcio dall’amichevole con la Polisportiva C4 Foligno Pessime notizie per la, in apprensione dopo l’alla caviglia destra patito da Josédurante l’amichevole odierna contro la Polisportiva C4 Foligno. L’esterno spagnolo ha sbattuto contro il palo in occasione del gol dell’1-0 ed è uscito dal terreno di gioco zoppicando. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

violanews : FOTO VN – Infortunio per #Callejon: lo spagnolo costretto a chiedere il cambio #Fiorentina - MeM17472685 : @InsiderLazio E ti reputi soddisfatto? Basta un raffreddore a felipe o brandt o chi per lui e non dico un infortuni… -