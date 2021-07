Incendio in provincia di Oristano | evacuate altre 400 persone a Scano Montiferro “Stima dei danni ambientali ed economici incalcolabile”

(Di domenica 25 luglio 2021) Emergenza incendi in Sardegna, dove dalla sera del 24 luglio ladiè alle prese con un enorme rogo che si espande su più fronti. Nel pomeriggio, quattrocentoche abitano alle periferia del paeseMantiferro sono state allontanate dalle proprie abitazioni, alcune delle quali sono state lambite dalle fiamme. Tra questi ci sono anche gli anziani di una casa di riposo. Il sindaco Antonio Flore ha disposto un centro di raccolta nella palestra comunale. Intanto il fuoco continua ad avanzare verso le montagne tra Santu Lussurgiu e Macomer minacciando San Leonardo – dove si trovano le fonti di Siete ...

SARDEGNA - Oristanese nella morsa del fuoco. I vigili del fuoco sono impegnati da ieri nel contrasto ad un vastoboschivo nellasarda. P artito dal territorio di Bonarcado, e alimentato dal forte vento, il rogo si è propagato fino a Cuglieri, dove stanotte 40 persone sono state evacuate da una ...Nellasarda di Oristano quasi quattrocento persone sono state evacuate dalle loro abitazioni a ... Un altroha interessato la zona a sud di Nuoro, con evacuazioni necessarie ad Arzana. ..."Scriverò al presidente Mario Draghi per chiedere che una quota del Pnrr sia subito destinata alla regione per un grande progetto di riforestazione che rimargini queste terribili ferite", ha detto il ...Un imponente incendio è divampato nel centro stoccaggio rifiuti a Campo Calabro impegnando i vigili del fuoco per oltre 18 ore ...