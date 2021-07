Incendi | Sibilia | ' in Sardagna in arrivo rinforzi di 2 Canadair oggi e 2 domani'

(Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Nella provincia di Oristano sta per essere attivata la dichiarazione di emergenza a seguito degliboschivi in atto. A coadiuvare il dispositivo nazionale aereo di lotta anto, composto da 8, tutti operanti al momento nella regione Sardegna, sono indalla Francia, nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile, idi 2, con equipaggio di 10 piloti e 15 tecnici, che faranno base ad Alghero. La Protezione Civile ha poi richiesto un ulteriore modulo europeo, formato di 2 ulteriori...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Nella provincia di Oristano sta per essere attivata la dichiarazione di emergenza a seguito degli incendi boschivi in atto. A coadiuvare il dispositivo nazionale aereo di ..."Oggi è stata resa operativa la sede del distaccamento dei vigili del fuoco di Palagonia – dice Saitta -. Oggi è un giorno importante per tutto il Calatino: da 15 anni si aspettava l'operatività del d ...