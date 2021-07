Incendi Sardegna, non si ferma l’inferno di fuoco: centinaia di sfollati, migliaia di ettari divorati dal rogo (Di domenica 25 luglio 2021) Immagini devastanti quelle che arrivano dalla Sardegna in queste ore, nella seconda giornata di battaglia contro le fiamme nel cuore dell’Oristanese. migliaia di ettari di territorio sono stati divorati (circa 10mila secondo una prima stima), flora e fauna distrutti, e gli Incendi risultano ancora in corso spinti dal forte vento. centinaia le persone sfollate con altri Comuni, dopo Santu Lussurgiu e Cuglieri, colpiti dall’immane disastro e assediati dal fuoco in seguito al rogo che sarebbe divampato ieri mattina a Bonarcado. Situazione critica anche a ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 25 luglio 2021) Immagini devastanti quelle che arrivano dallain queste ore, nella seconda giornata di battaglia contro le fiamme nel cuore dell’Oristanese.didi territorio sono stati(circa 10mila secondo una prima stima), flora e fauna distrutti, e glirisultano ancora in corso spinti dal forte vento.le persone sfollate con altri Comuni, dopo Santu Lussurgiu e Cuglieri, colpiti dall’immane disastro e assediati dalin seguito alche sarebbe divampato ieri mattina a Bonarcado. Situazione critica anche a ...

nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - EnricoLetta : Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a… - nicola_pinna : Il cielo rosso come la paura, l’aria che puzza di cenere. La #Sardegna continua a bruciare, tanta gente in fuga dal… - xjsekhmet : RT @nicola_pinna: Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme. Chilo… - AiutoinSardegna : Nelle ultime ore intere comunità sono state distrutte dal fuoco. I mezzi non bastano più: chiediamo alle Istituzion… -