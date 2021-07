Incendi Sardegna | centinaia di sfollati nell’Oristanese Regione decreta stato emergenza

(Di domenica 25 luglio 2021) Sono circa 400 le persone allontanate dalle case nella notte, 200 a Cuglieri dove le fiamme hanno raggiunto il centro del paese. Altre 400 evacuate a Scano Montiferro. A Tresnuraghes paura vicino a un albergo, evacuato anche un agglomerato turistico nella marina di Porto Alabe. Per l'assessore regionale dell'Ambiente Gianni Lampis, "la stima danni è incalcolabile. Solo sul Montiferru 20mila ettari bruciati". P. Civile chiede aerei a Paesi Ue. Solinas a Sky TG24: "Situazione senza precedenti"

Christian Solinas , presidente della Regione, ha annunciato che scriverà al presidente ... 'Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dagli- ha evidenziato ancora ...in, approvato lo stato d'emergenza La Giunta regionale, presieduta dal governatore Christian Solinas, ha approvato lo stato di emergenza, propedeutico alla richiesta di stato di ...(Adnkronos) - "Vicinanza e solidarietá a tutta la Sardegna da tutti i pugliesi e da tutti gli italiani ... Presto arriverà lo stato di emergenza del governo, ora è necessario spegnere gli incendi, ...La Giunta della Regione Sardegna ha decretato lo stato d'emergenza, propedeutico alla richiesta di stato di calamità da parte del governo, per gli incendi divampati nel territorio di Oristano. Alla se ...