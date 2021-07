Incendi Sardegna | centinaia di sfollati nell’Oristanese | 10mila ettari bruciati FOTO

Advertising

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - nicola_pinna : Il cielo rosso come la paura, l’aria che puzza di cenere. La #Sardegna continua a bruciare, tanta gente in fuga dal… - squil_3 : RT @EnricoLetta: Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e ai tanti… - Vale30062 : RT @gmgiua: Decenni fa la Sardegna piangeva la piaga dei sequestri di persona. Lo Stato vinse stabilendo che quel crimine non pagasse più.… -

Adnkronos

La Sardegna fa i conti con gli incendi che in 24 ore mandano in fumo centinaia di ettari di vegetazione, costringono centinaia di persone a scappare di casa e provocano danni per milioni di euro. Anche quest'anno, per la campagna antincendio, è schierata in Sardegna la flotta aerea dello Stato che concorre, insieme a quella regionale, alla lotta contro gli incendi boschivi. L'integrazione tra ... Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dagli incendi ancora in corso nell'oristanese, ma si tratta di un disastro senza precedenti. Per ora si parla di diecimila ettari di vegetazione.