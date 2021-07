Incendi | rogo nell' Oristanese | sfollate centinaia di persone | 10mila ettari di territorio divorati dalle fiamme

(Di domenica 25 luglio 2021) commenta Sonoleevacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, migliaia dididal fuoco. Non sono ancora stati domati gliche hanno messo in ...

Fiamme non ancora domate. Emergenzain Sardegna dove da ieri sera l'Oristanese è alle prese con un enormeche ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra il Montiferru e la Planargia, polmone verde tra i comuni di ...... abbiamo tutti gli 11 mezzi aerei in volo per la Sardegna, molti dei quali suldell'Oristanese,... con i Vigili del fuoco e con le Forze dell'ordine l'evoluzione degli. 'Viviamo con ...Dalla Siberia all'Alaska, dalla Columbia britannica, in Canada, all'Oregon, enormi incendi stanno devastando ettari di foreste, conseguenza del riscaldamento globale del pianeta.Il terreno è ancora fumante e il lavoro degli investigatori del Corpo Forestale regionale è solo all’inizio. Prima occorre bonificare le aree percorse dal fuoco e poi si potrà andare a cercare quegli ...