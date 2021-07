Incendi nell’Oristanese, Protezione civile chiede aerei all’Ue. Di Maio: “Canadair in arrivo dalla Francia” (Di domenica 25 luglio 2021) La situazione Incendi in Sardegna è sempre più critica, e ora la Protezione civile chiede aiuto ai Paesi Ue per avere mezzi aerei utili a contrastare i devastanti roghi che interessano ormai diversi centri con centinaia di persone sfollate, migliaia di ettari di territorio divorati dalle fiamme e animali morti o in pericolo. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, conferma l’invio di due Canadair dalla Francia. Incendi nell’Oristanese, Protezione civile ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 25 luglio 2021) La situazionein Sardegna è sempre più critica, e ora laaiuto ai Paesi Ue per avere mezziutili a contrastare i devastanti roghi che interessano ormai diversi centri con centinaia di persone sfollate, migliaia di ettari di territorio divorati dalle fiamme e animali morti o in pericolo. Il ministro degli Esteri, Luigi Di, conferma l’invio di due...

