Incendi: M5S, dichiarare subito stato emergenza Sardegna, risorse anche da Pnrr (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 luh. (Adnkronos) - “Un'emergenza senza precedenti quella che stiamo vivendo in questi giorni, oltre 10 mila ettari di territorio della provincia di Oristano sono stati trasformati in cenere, numerose aziende la maggior parte legate al comparto agroalimentare e pastorale sono state spazzate vie, famiglie sfollate, e luoghi unici che non esistono più e ne rimane solo il ricordo. Tutto è stato cancellato dalla furia delle fiamme, chiediamo che venga richiesto lo stato di calamità naturale per tutti i territori e i comuni colpiti dagli Incendi”. E' quanto affermano in una nota congiunta i deputati Luciano Cadeddu e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 luh. (Adnkronos) - “Un'senza precedenti quella che stiamo vivendo in questi giorni, oltre 10 mila ettari di territorio della provincia di Oristano sono stati trasformati in cenere, numerose aziende la maggior parte legate al comparto agroalimentare e pastorale sono state spazzate vie, famiglie sfollate, e luoghi unici che non esistono più e ne rimane solo il ricordo. Tutto ècancellato dalla furia delle fiamme, chiediamo che venga richiesto lodi calamità naturale per tutti i territori e i comuni colpiti dagli”. E' quanto affermano in una nota congiunta i deputati Luciano Cadeddu e ...

Advertising

TV7Benevento : Incendi: Crippa (M5S), 'solidarietà a comunità colpite, subito aiuti'... - ValterRimini : Renzi ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato, ecco i risultati. .@Mov5Stelle ci sono 3 PROPOSTE DI LEGGE PER R… - M5S_Senato : RT @vitocrimi: Sono vicino al popolo sardo e, in particolare, alle comunità dell'Oristanese colpite dagli incendi che stanno devastando i l… - AgenziaASI : Incendi: Evangelista(M5S), subito stato d'emergenzza per provincia di Oristano - Agricolae1 : Interrogazione, @CLicatini @M5S_Camera @Montecitorio, su iniziative a contrasto e prevenzione incendi estivi -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi M5S Usa. Fauci, rischio pandemia di non vaccinati. 50% Paese non immunizzato Emergenza incendi. A fuoco 20mila ettari di territorio. Coldiretti: una catastrofe Articolo successivo Giustizia. Renzi, fiducia M5S? Ma Di Maio quando mai si schioda. 5stelle sono il nuovo attack! ...

Incendi. L'appello dei parlamentari sardi: "Subito lo stato di calamità" ... dove gli incendi di questa entità sono sempre più frequenti. E il sistema antincendio boschivo si dovrebbe riadattare a queste nuove esigenze". Lo scrive su facebook il deputato M5S Alberto Manca, ...

Incendi: Crippa (M5S), 'solidarietà a comunità colpite, subito aiuti' Il Tempo Incendi: M5S, dichiarare subito stato emergenza Sardegna, risorse anche da Pnrr Tutto è stato cancellato dalla furia delle fiamme, chiediamo che venga richiesto lo stato di calamità naturale per tutti i territori e i comuni colpiti dagli incendi”. E' quanto affermano in una nota ...

Emergenza incendi: dal mondo della politica proposte, appelli e raccolta fondi Sono numerosi i consiglieri regionali e i parlamentari sardi che in queste ore hanno chiesto alla Regione e al Governo di dare risposte concrete ai centri dell’Oristanese colpiti dall’emergenza incend ...

Emergenza. A fuoco 20mila ettari di territorio. Coldiretti: una catastrofe Articolo successivo Giustizia. Renzi, fiducia? Ma Di Maio quando mai si schioda. 5stelle sono il nuovo attack! ...... dove glidi questa entità sono sempre più frequenti. E il sistema antincendio boschivo si dovrebbe riadattare a queste nuove esigenze". Lo scrive su facebook il deputatoAlberto Manca, ...Tutto è stato cancellato dalla furia delle fiamme, chiediamo che venga richiesto lo stato di calamità naturale per tutti i territori e i comuni colpiti dagli incendi”. E' quanto affermano in una nota ...Sono numerosi i consiglieri regionali e i parlamentari sardi che in queste ore hanno chiesto alla Regione e al Governo di dare risposte concrete ai centri dell’Oristanese colpiti dall’emergenza incend ...