Incendi: M5S, dichiarare subito stato emergenza Sardegna, risorse anche da Pnrr (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 luh. (Adnkronos) – “Un’emergenza senza precedenti quella che stiamo vivendo in questi giorni, oltre 10 mila ettari di territorio della provincia di Oristano sono stati trasformati in cenere, numerose aziende la maggior parte legate al comparto agroalimentare e pastorale sono state spazzate vie, famiglie sfollate, e luoghi unici che non esistono più e ne rimane solo il ricordo. Tutto è stato cancellato dalla furia delle fiamme, chiediamo che venga richiesto lo stato di calamità naturale per tutti i territori e i comuni colpiti dagli Incendi”. E’ quanto affermano in una nota congiunta i deputati Luciano Cadeddu e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 luh. (Adnkronos) – “Un’senza precedenti quella che stiamo vivendo in questi giorni, oltre 10 mila ettari di territorio della provincia di Oristano sono stati trasformati in cenere, numerose aziende la maggior parte legate al comparto agroalimentare e pastorale sono state spazzate vie, famiglie sfollate, e luoghi unici che non esistono più e ne rimane solo il ricordo. Tutto ècancellato dalla furia delle fiamme, chiediamo che venga richiesto lodi calamità naturale per tutti i territori e i comuni colpiti dagli”. E’ quanto affermano in una nota congiunta i deputati Luciano Cadeddu e ...

