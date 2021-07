In piazza contro il Green pass sfilano gli impostori della libertà (Di domenica 25 luglio 2021) Sul megafono che usano un po’ tutti a turno c’è ancora l’adesivo di Forza Nuova. Dicono “no al Green pass”, gridano alla “libertà” contro “la dittatura sanitaria” e la ”Greenstapo”, mandano tanti “vaffa” a Mario Draghi e cantano l’Inno d’Italia. Sono le 17,30 quando si forma il primo gruppo di manifestanti all’ingresso di piazza del Popolo a Roma contro l'introduzione del Green pass, la misura annunciata dal governo 48 ore prima. Alla testa della manifestazione c’è Giuliano Castellino e i sodali della fu ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 25 luglio 2021) Sul megafono che usano un po’ tutti a turno c’è ancora l’adesivo di Forza Nuova. Dicono “no al”, gridano alla ““la dittatura sanitaria” e la ”stapo”, mandano tanti “vaffa” a Mario Draghi e cantano l’Inno d’Italia. Sono le 17,30 quando si forma il primo gruppo di manifestanti all’ingresso didel Popolo a Romal'introduzione del, la misura annunciata dal governo 48 ore prima. Alla testamanifestazione c’è Giuliano Castellino e i sodalifu ...

MediasetTgcom24 : Da Roma a Milano, i no vax scendono in piazza contro il Green pass #greenpass - fabioalisei : Ma tutti quelli che oggi sono scesi in piazza contro il #greenpass non facevano meglio ad andare in palestra, pisci… - davidefaraone : Sembra di essere tornati ai tempi in cui i ministri di Rifondazione Comunista e del Pdci di Diliberto votavano in C… - Stefano63509560 : RT @franci_roma88: CasaPound in piazza contro il green pass: “Aderiremo senza simboli” via @@PaeseRoma - ferro_fabiano : RT @Rosaria94182979: In piazza ad urlare contro una dittatura che permette libertà di urlare cavolate......dittatura anomala! -