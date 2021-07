In Olanda Andrea Locatelli conquista il primo podio nel Mondiale Superbike (Di domenica 25 luglio 2021) Pazienza e costanza sono due ingredienti fondamentali per potersi esprimere al meglio in ogni tipologia di pista. Un insegnamento che Andrea Locatelli ha imparato nel corso della propria carriera e che ha prontamente messo in pratica durante le prime uscite nel Mondiale Superbike. L’esperienza accumulata gara dopo gara ha consentito al 24enne di Selvino di mettersi in luce sul leggendario circuito di Assen chiudendo il Gran Premio d’Olanda con un terzo posto in gara-2. Un importante risultato che il centauro seriano si è potuto gustare soltanto poche ore dopo a causa della retrocessione subita al termine ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 luglio 2021) Pazienza e costanza sono due ingredienti fondamentali per potersi esprimere al meglio in ogni tipologia di pista. Un insegnamento cheha imparato nel corso della propria carriera e che ha prontamente messo in pratica durante le prime uscite nel. L’esperienza accumulata gara dopo gara ha consentito al 24enne di Selvino di mettersi in luce sul leggendario circuito di Assen chiudendo il Gran Premio d’con un terzo posto in gara-2. Un importante risultato che il centauro seriano si è potuto gustare soltanto poche ore dopo a causa della retrocessione subita al termine ...

