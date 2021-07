In Italia siamo ancora al ‘canagliume’ crociano, ovvero i politici che fanno finta di essere devoti (Di domenica 25 luglio 2021) di Enzo Marzo “Nella sala dei busti, attigua a quella dove Draghi tiene le sue udienze, persino Enrico De Nicola e Alcide De Gasperi si guardano e sembrano sorridere.” Francesco Bei, V. Direttore di Repubblica, 4 febbraio 2021. Perché ho posto questo esergo? Perché, stando in un buio fossato pieno di melma, si vede male il complesso della situazione in cui si è precipitati. E scuserete la perentorietà, dovuta alla necessaria brevità. Cerchiamo allora di prendere le distanze e vedere freddamente la condizione del nostro paese. Si parla tanto di prima repubblica, o di seconda, in troppi immaginano una terza repubblica presidenziale su base tecnocratico autoritaria. Io – e qui esprimerò solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) di Enzo Marzo “Nella sala dei busti, attigua a quella dove Draghi tiene le sue udienze, persino Enrico De Nicola e Alcide De Gasperi si guardano e sembrano sorridere.” Francesco Bei, V. Direttore di Repubblica, 4 febbraio 2021. Perché ho posto questo esergo? Perché, stando in un buio fossato pieno di melma, si vede male il complesso della situazione in cui si è precipitati. E scuserete la perentorietà, dovuta alla necessaria brevità. Cerchiamo allora di prendere le distanze e vedere freddamente la condizione del nostro paese. Si parla tanto di prima repubblica, o di seconda, in troppi immaginano una terza repubblica presidenziale su base tecnocratico autoritaria. Io – e qui esprimerò solo ...

