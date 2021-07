In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Luglio: Cartabia, tutti contro il M5S. Grasso: “O cambia o voto no” (Di lunedì 26 luglio 2021) Giustizia Riforma Cartabia, il giorno della guerra in commissione Alla Camera – FI pronta al blitz per l’ impunità anche dei reati contro la Pa. I 5Stelle alla battaglia degli emendamenti di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Patologie penali. “Mi è venuta un’embolia: colpa dei pm” (Beppe Signori, ex calciatore, Libero, 19.7). A me invece un giorno, per colpa dei pm, venne un’unghia incarnita. Elettrodomestici. “Il trombettiere Travaglio, senza senso del ridicolo, afferma che la Cartabia ‘non distingue un tribunale da un phon’” (rag. Claudio Cerasa, Foglio, 25.7). Chiedo venia: volevo dire Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Giustizia Riforma, il giorno della guerra in commissione Alla Camera – FI pronta al blitz per l’ impunità anche dei reatila Pa. I 5Stelle alla battaglia degli emendamenti di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Patologie penali. “Mi è venuta un’embolia: colpa dei pm” (Beppe Signori, ex calciatore, Libero, 19.7). A me invece un giorno, per colpa dei pm, venne un’unghia incarnita. Elettrodomestici. “Il trombettiere Travaglio, senza senso del ridicolo, afferma che la‘non distingue un tribunale da un phon’” (rag. Claudio Cerasa, Foglio, 25.7). Chiedo venia: volevo dire Il ...

