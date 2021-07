Il Tar dà ragione alla Raggi e boccia la richiesta di sospensiva presentata dal sindaco di Albano. Per i giudici la discarica laziale deve riaprire i battenti. (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo una lunga battaglia, il Tar del Lazio ha dato ragione alla sindaca Virginia Raggi. Il tribunale amministrativo, con decreto cautelare, ha bocciato la richiesta di sospensiva presentata dal sindaco Comune di Albano, Albano Massimiliano Borelli, contro la riapertura della discarica nel proprio territorio. Stando a quanto sostengono i giudici amministrativi, l’interesse pubblico prevalente è quello che ha portato all’emanazione dell’ordinanza della Città Metropolitana di Roma e quindi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo una lunga battaglia, il Tar del Lazio ha datosindaca Virginia. Il tribunale amministrativo, con decreto cautelare, hato ladidalComune diMassimiliano Borelli, contro la riapertura dellanel proprio territorio. Stando a quanto sostengono iamministrativi, l’interesse pubblico prevalente è quello che ha portato all’emanazione dell’ordinanza della Città Metropolitana di Roma e quindi ...

Advertising

Adnkronos : Rifiuti a #Roma, Tar dà ragione a #Raggi: no a sospensiva discarica di Albano. - FChiarucci : RT @andreseve73: **FLASH -RIFIUTI: TAR DA' RAGIONE A RAGGI, 'NO A SOSPENSIVA SU DISCARICA ALBANO'- FLASH** = #raggi #roma - 7marj : RT @andreseve73: **FLASH -RIFIUTI: TAR DA' RAGIONE A RAGGI, 'NO A SOSPENSIVA SU DISCARICA ALBANO'- FLASH** = #raggi #roma - PaoloX68 : RT @Adnkronos: Rifiuti a #Roma, Tar dà ragione a #Raggi: no a sospensiva discarica di Albano. - malumichi : RT @andreseve73: **FLASH -RIFIUTI: TAR DA' RAGIONE A RAGGI, 'NO A SOSPENSIVA SU DISCARICA ALBANO'- FLASH** = #raggi #roma -