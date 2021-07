Il Segreto, anticipazioni dal 24 al 30 luglio: Tristan vuole fermare le nozze di Pepa e Alberto (Di domenica 25 luglio 2021) anticipazioni settimanali “Il Segreto”, puntate dal 24 al 30 luglio 2021. Che cosa vedremo nelle repliche su Rete 4 alle 12.30? Tristan cerca di bloccare il matrimonio di Pepa e Alberto, ma viene fermato da una figura misteriosa. Riuscirà ad arrivare in tempo? Pepa si lascerà andare con il dottor Guerra? Juan è in partenza per Parigi. La famiglia Castaneda si domanda che cosa lo motivi davvero per spingerlo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 luglio 2021)settimanali “Il”, puntate dal 24 al 302021. Che cosa vedremo nelle repliche su Rete 4 alle 12.30?cerca di bloccare il matrimonio di, ma viene fermato da una figura misteriosa. Riuscirà ad arrivare in tempo?si lascerà andare con il dottor Guerra? Juan è in partenza per Parigi. La famiglia Castaneda si domanda che cosa lo motivi davvero per spingerlo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful, segreto rivelato: caos in città - zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful segreto rivelato: caos in città - #Anticipazioni #Brave #Beautiful - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021: Hulya minaccia il segreto di Cahide! - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: il segreto di Giuseppe Amato - infoitcultura : Love is in the Air, anticipazioni oggi 19 luglio: Eda e Serkan si amano in segreto -