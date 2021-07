Il Ristorante del Cambio a Torino, amato da Balzac. Cova a Milano, preferito da Arrigo Boito. Viaggio nei caffè letterari e nelle loro belle storie (Di domenica 25 luglio 2021) «Per fare caffè senza caffè occorrono due parti di ceci rossi abbrustoliti e una parte di mandorle amare, fratte e brustolite, oppure due parti di cicerchie e una di mandorle amare, con alcune scorze di Portogallo. Viene superbo» prometteva il viaggiatore di non chiara fama Salvatore Campisi Pistoja nella Raccolta maggiore di molti secreti di cucina ritrovati in sette anni di viaggi nel Regno di Napoli, tra il 1793 e il 1801. Un interno dell’hotel Locarno, a Roma Del sublime caffè e altre storie Di caffè e altre storie racconta, per Luni Editrice, Luca Clerici, professore ... Leggi su iodonna (Di domenica 25 luglio 2021) «Per faresenzaoccorrono due parti di ceci rossi abbrustoliti e una parte di mandorle amare, fratte e brustolite, oppure due parti di cicerchie e una di mandorle amare, con alcune scorze di Portogallo. Viene superbo» prometteva il viaggiatore di non chiara fama Salvatore Campisi Pistoja nella Raccolta maggiore di molti secreti di cucina ritrovati in sette anni di viaggi nel Regno di Napoli, tra il 1793 e il 1801. Un interno dell’hotel Locarno, a Roma Del sublimee altreDie altreracconta, per Luni Editrice, Luca Clerici, professore ...

