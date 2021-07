Il rappresentante dei medici di Serie A | “stadi al 100% con vaccinati e guariti”

(Di domenica 25 luglio 2021) Si avvicina l’inizio dei campionati italiani e la situazione più incerta riguarda la riapertura degli. Ichiedono di poter assistere alle partite senza limitazioni, altri tifosi sperano di entrare all’interno degli impianti solo con l’esito del tampone. Sono arrivate interessanti indicazioni da Gianni Nanni, responsabile sanitario del Bologna edeidi club diA in un’intervista a “il Resto del Carlino”. “Il caso Spezia ci ha insegnato che basta poco per scatenare un focolaio e far precipitare la situazione. Proveremo a spiegare a questa gente che il vaccino non ...

Advertising

ItalyMFA : 'Contribuire a superare la pandemia, puntando a ridisegnare società più pacifiche, prospere, giuste, resilienti, so… - borghi_claudio : @MarcoGoodLuck Alcuni ministri, magari qualcuno del mio partito, ma anche CHI SE NE FREGA, io sono un Parlamentare,… - CalcioWeb : Stadi al 100% con vaccinati e guariti? La proposta del rappresentante dei medici di #SerieA - IulianaAdriana3 : RT @Bluefidel47: L'ordine dei Medici è ancora più corrotto di Burioni Soffoca il dissenso e contraddittorio con la intimidazione, provved… - anto_galli4 : RT @Bluefidel47: L'ordine dei Medici è ancora più corrotto di Burioni Soffoca il dissenso e contraddittorio con la intimidazione, provved… -

Ultime Notizie dalla rete : rappresentante dei

Luce

... il tango, e con un omaggio al suo maggiorAstor Piazzolla. La speciale anteprima ... proponendo classici ma anche opere meno conosciute del Maestro Piazzolla, in occasione100 anni ...L'elenconomi fin qui ritrovati racchiude in sé 85 attivisti per i diritti umani, 189 ... oltre che 18°permanente degli Stati Uniti presso la NATO dal giugno 2005 al maggio 2008, ...Obiettivo di Francesco D’alessandro, imprenditore torinese attivo nel settore dei droni, è costruire una piattaforma online, gestibile con una app, per la prenotazione di voli, privati e non, per la b ...Festa dei nonni, oggi Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani istituita da Papa Francesco: "Abbiamo bisogno di loro per costruire" ...