Il PSG torna su Koulibaly: la situazione (Di domenica 25 luglio 2021) L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta l'interesse del Paris Saint-Germain su Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è oggetto dei desideri di molti club esteri che però non arrivano alla cifra minima richiesta dal Napoli per lasciarlo partire. Il suo manager, Fali Ramadani, ha incontrato il PSG per sondare il terreno e provare a capire se ci sono margini per l'affare. L'acquisto di Sergio Ramos (a parametro zero) ha già migliorato il reparto difensivo, ma Kalidou, così come il suo agente, attendono riscontri definitivi da Parigi. Nel frattempo il Napoli fissa il prezzo: occorreranno 65 milioni di euro.

