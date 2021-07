“Il pranzo è servito”, Flavio Insinna nella bufera, per lui un durissimo attacco “Non mi sembra all’altezza” (Di domenica 25 luglio 2021) Flavio Insinna ha accettato una sfida davvero difficile: riportare in tv il cavallo di battaglia del grandissimo Corrado “Il pranzo è servito”. La trasmissione, che negli anni 80 ebbe un successo incredibile, in questi mesi è riproposta ma il confronto tra i due conduttori era inevitabile così come inevitabile che tra Corrado e Flavio Insinna, chi avrebbe avuto la peggio sarebbe stato Insinna nella valutazione del pubblico, fosse solo per l’effetto nostalgia che la trasmissione ha generato. Vediamo cosa i colleghi del presentatore hanno detto e come hanno ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 luglio 2021)ha accettato una sfida davvero difficile: riportare in tv il cavallo di battaglia del grandissimo Corrado “Il”. La trasmissione, che negli anni 80 ebbe un successo incredibile, in questi mesi è riproposta ma il confronto tra i due conduttori era inevitabile così come inevitabile che tra Corrado e, chi avrebbe avuto la peggio sarebbe statovalutazione del pubblico, fosse solo per l’effetto nostalgia che la trasmissione ha generato. Vediamo cosa i colleghi del presentatore hanno detto e come hanno ...

