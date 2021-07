Il Papa: “Ogni giorno 7mila bambini muoiono di fame, è uno scandalo” (Di domenica 25 luglio 2021) Ogni giorno nel mondo 7mila bambini in media muoiono di fame. Uno scandalo, secondo Papa Francesco, a cui porre rimedio attraverso una “giusta condivisione” dei beni. Bergoglio ne ha parlato durante l’Angelus di oggi, domenica 25 luglio 2021. “Anche oggi il moltiplicarsi dei beni non risolve i problemi senza una giusta condivisione. Viene alla mente la tragedia della fame, che riguarda in particolare i più piccoli”, ha sottolineato il Papa. “È stato calcolato ufficialmente che Ogni giorno ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021)nel mondoin mediadi. Uno, secondoFrancesco, a cui porre rimedio attraverso una “giusta condivisione” dei beni. Bergoglio ne ha parlato durante l’Angelus di oggi, domenica 25 luglio 2021. “Anche oggi il moltiplicarsi dei beni non risolve i problemi senza una giusta condivisione. Viene alla mente la tragedia della, che riguarda in particolare i più piccoli”, ha sottolineato il. “È stato calcolato ufficialmente che...

