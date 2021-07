Il natante ha un guasto nella laguna di Marano | i vigili del fuoco soccorrono 6 persone

(Di domenica 25 luglio 2021) (Visited 4 times, 4 visits today) Notizie Simili: Camionista accoltellato sull'A4 a Gonars,… Terrazza a Mare di Lignano cambierà look, 8 milioni… Tecniche innovative per il vino, ...

natante guasto

Si trovavano a bordo di unche, a causa di un problema tecnico al timone, non era più governabile. Hanno raggiunto l'isola di Sant'Andrea e da qui hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono ...... la Sala Operativa della Capitaneria di porto riceveva, alle ore 18.00 circa, una segnalazione relativa ad undi 7,5 metri con 7 persone a bordo in difficoltà per unall'impianto ...La Guardia costiera ha salvato i passeggeri di una barca a vela e di un gommone A Castelsardo quattro persone alla deriva e altre tre allo scalo industriale ...Nelle giornate appena trascorse La Guardia costiera di Porto Torres è stata impegnata in un intervento di assistenza e soccorso a largo di Castelsardo.