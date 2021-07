Il Napoli: per Demme lesione al collaterale mediale, tempi di recupero da valutare (Di domenica 25 luglio 2021) Il Napoli ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di Diego Demme, infortunatosi ieri in amichevole contro la Pro-Vercelli. Il comunicato ufficiale parla di trauma contusivo distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane. Questo il comunicato del club partenopeo: “Questa mattina Diego Demme, accompagnato dal responsabile sanitario azzurro dottor Raffaele Canonico, si è recato presso la struttura Villa Stuart per sottoporsi ad accertamenti con il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 luglio 2021) Ilha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di Diego, infortunatosi ieri in amichevole contro la Pro-Vercelli. Il comunicato ufficiale parla di trauma contusivo distorsivo condi alto grado deldel ginocchio destro. Idisaranno valutati nelle prossime settimane. Questo il comunicato del club partenopeo: “Questa mattina Diego, accompagnato dal responsabile sanitario azzurro dottor Raffaele Canonico, si è recato presso la struttura Villa Stuart per sottoporsi ad accertamenti con il ...

Advertising

MarroneEmma : Grazie Napoli. Una finale meraviglioso per questo #fortunatour ?? Vi amo ?? - ciropellegrino : I #NoGreenPassObbligatorio a #Napoli manifestano sotto la statua di uno che ha scritto: «Fatti non foste a viver co… - EnricoLetta : Da #Napoli la sfida è lanciata. La squadra @pdnetwork? per le prossime elezioni comunali in tutta Italia e per le r… - TuttoMercatoWeb : Tegola Demme per il Napoli: lesione di alto grado del collaterale mediale per il centrocampista - corrmezzogiorno : #Napoli Quartieri Spagnoli, ferito a una gamba per rapina -