Il mondo di Virasoro | visionario | appassionato | profondo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 25 luglio 2021) Il 23 luglio è scomparso un grande fisico teorico italo-argentino, Miguel Angel, uno dei fondatori della teoria delle stringhe, e uno degli iniziatori degli studi sulla complessità. I suoi contributi scientifici sono stati eccezionali e hanno stimolato un numero impressionante di sviluppi successivi. Era una persona straordinariamente intelligente, profonda, visionaria e con un grande senso dell’umorismo. Eravamo amici fraterni: ha avuto una grande influenza non solo sui miei studi, ma anche sul piano personale.ha avuto una vita movimentata, così come sono stati vari i suoi studi in fisica. Nato a Buenos Aires nel 1940, con una nonna ...