Il Milan con Gazidis: “Forza Ivan”. Lui è pronto per controlli e terapia (Di domenica 25 luglio 2021) Il Milan si schiera tutto al fianco di Ivan Gazidis, suo amministratore delegato alle prese con un carcinoma alla gola. Si curerà a New York Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 luglio 2021) Ilsi schiera tutto al fianco di, suo amministratore delegato alle prese con un carcinoma alla gola. Si curerà a New York

