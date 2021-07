Il Giappone ha trovato i suoi eroi. Fratello e sorella vincono l'oro lo stesso giorno (Di domenica 25 luglio 2021) Prima lei, Uta, poco dopo lui, Hifumi. Due ori olimpici nello stesso giorno e una sola famiglia. È successo a Tokyo nel ‘Nippon Budokan’ dove Fratello e sorella Giapponesi, Hifumi Abe e Uta Abe (che in semifinale aveva battuto l’azzurra Odette Giuffrida), hanno trionfato rispettivamente nella categoria dei 66 kg uomini e in quella dei 52 kg donne. I due, originari di Kobe, in passato erano già stati campioni del mondo, ma in giorni diversi. “Peccato solo che oggi non ci sia stato il pubblico”, il commento di Hifumi Abe. Abbiamo scritto i nostri nomi nella storia e siamo stati capaci di cambiarla”, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 luglio 2021) Prima lei, Uta, poco dopo lui, Hifumi. Due ori olimpici nelloe una sola famiglia. È successo a Tokyo nel ‘Nippon Budokan’ dovesi, Hifumi Abe e Uta Abe (che in semifinale aveva battuto l’azzurra Odette Giuffrida), hanno trionfato rispettivamente nella categoria dei 66 kg uomini e in quella dei 52 kg donne. I due, originari di Kobe, in passato erano già stati campioni del mondo, ma in giorni diversi. “Peccato solo che oggi non ci sia stato il pubblico”, il commento di Hifumi Abe. Abbiamo scritto i nostri nomi nella storia e siamo stati capaci di cambiarla”, ha ...

