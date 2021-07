Il fallimento Covax assicura lunga vita al Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 25 luglio 2021) Dagli Stati Uniti all’Europa, i governi stanno facendo di tutto per convincere gli indecisi a farsi iniettare quel vaccino salva-vite che in altre parti del mondo resta un miraggio. Perché tale è ancora il vaccino anti-nella stragrande maggioranza dei paesi poveri, dall’Africa al Medio Oriente. Finora solo 20 milioni di africani - circa l?1,5% della popolazione del continente - sono stati interamente vaccinati contro-19 e solo l?1,7% dei 3,7 miliardi di dosi somministrate a livello globale è stato destinato all’Africa. In altre parti del mondo - dall’America Latina al Medio Oriente al sud-est asiatico - non va molto meglio: il vaccino continua ...