Il decreto che sospende il personale no vax lo trovate solo su Telegram, non in Gazzetta Ufficiale (Di domenica 25 luglio 2021) A nulla serve, come sempre, che Mario Draghi abbia fatto una conferenza stampa in diretta nazionale – su Rai 1 e in data 22 luglio – affermando a chiare lettere che non sono ancora state prese decisioni in merito alla questione lavoratori e vaccino Covid. Decisioni che, come sottolineato, richiedono ancora confronto con i sindacati e che sono state rimandate. La pubblicazione del decreto Green pass non comprende in alcun modo indicazioni in merito all’obbligo vaccinale per i lavoratori ma, ahinoi, ci sono evidenze su Telegram che affermerebbero il contrario. Peccato che la sezione decreto Green pass su personale no vax non ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 25 luglio 2021) A nulla serve, come sempre, che Mario Draghi abbia fatto una conferenza stampa in diretta nazionale – su Rai 1 e in data 22 luglio – affermando a chiare lettere che non sono ancora state prese decisioni in merito alla questione lavoratori e vaccino Covid. Decisioni che, come sottolineato, richiedono ancora confronto con i sindacati e che sono state rimandate. La pubblicazione delGreen pass non comprende in alcun modo indicazioni in merito all’obbligo vaccinale per i lavoratori ma, ahinoi, ci sono evidenze suche affermerebbero il contrario. Peccato che la sezioneGreen pass suno vax non ...

Advertising

amnestyitalia : #Buonenotizie Il presidente della Sierra Leone Julius Maada Bio ha annunciato l’approvazione parlamentare del decre… - AIRC_it : Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto Sostegni Bis che contiene una norma fondamentale per sostenere… - amnestyitalia : Anche il Senato approva il decreto missioni confermando, per quanto riguarda la cooperazione con la Libia, che il n… - donnie_darko82 : @Kenkaneki72 @rej_panta Mi spiace ma è un decreto incostituzionale. Solo un tribunale penale mi può costringere a s… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Non c'è traccia da nessuna parte di questo fantomatico decreto che sospende i lavoratori #novax. Tranne che, ovviamente… -