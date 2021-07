Il Codacons chiede la radiazione di Burioni dall’ordine dei Medici | “Affermazioni disgustose sui contrari al vaccino”

(Di domenica 25 luglio 2021) IlladideiIlpresenterà un esposto all’Ordine deindo laimmediata di Robertodopo che il virologo ha definito “sorci” coloro che che non si sottopongono al. “Il– si legge in una nota diffusa ieri dall’Assocazione – pienamente favorevole ai vaccini anti-Covid e alla campagna di vaccinazione avviata in Italia, non può accettare che un medico, onnipresente sui ...

Lo rende noto lo stessoin una nota in cui si afferma che "che ciò, si spera, consentirà ... Se l'ente locale ha le risorse le stanzia direttamente, altrimentil'anticipo del ...... per i piu' disparati motivi, non possono o non vogliono vaccinarsi, e per tale motivooggi ...procedere alla radiazione immediata dall'albo nei confronti di Roberto Burioni - spiega il-...La maggior parte degli abusi sono concentrati nelle aree urbane con il record di Catania per numero (1.832) e di Palermo per estensione (248mila metri cubi) ...Troppo forti le parole riportate in un tweet del virologo poi cancellate (che vi abbiamo riportato qui): il Codacons chiede la radiazione di Burioni. Con un comunicato sul sito ufficiale infatti il ...