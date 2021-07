Il 25 luglio è la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, in Italia sono 13 milioni (Di domenica 25 luglio 2021) Oggi è la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La ricorrenza, voluta da Papa Francesco, si riproporrà ogni anno nella quarta domenica del mese di luglio. L’obiettivo è quello di far riflettere sul valore di queste figure che rappresentano le nostre radici e tramandano le tradizioni. Questa mattina San Pietro è piena di anziani che sono venuti per assistere alla messa. I presenti sono soprattutto nonni accompagnati dai loro nipoti, ma significativamente partecipano alcune centinaia di persone che ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 luglio 2021) Oggi è la primadei. La ricorrenza, voluta da Papa Francesco, si riproporrà ogni anno nella quarta domenica del mese di. L’obiettivo è quello di far riflettere sul valore di queste figure che rappresentano le nostre radici e tramandano le tradizioni. Questa mattina San Pietro è piena dichevenuti per assistere alla messa. I presentisoprattuttoaccompagnati dai loro nipoti, ma significativamente partecipano alcune centinaia di persone che ...

